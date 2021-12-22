المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "وجهت دائرة المحاسبة، بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الاول".

واوضح البيان، ان "دائرة المحاسبة مستمره في تدقيق البيانات المالية ( الختامية) وتمويل المشاريع قيد الانجاز وفقا للخطة الاستثمارية".

ودعا البيان، ان "الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة كافة، بمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٢/٢٣ لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".