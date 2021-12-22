حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير نهار بن سعود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

بعث الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

