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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير نهار بن سعود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021
بعث الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.