شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أمام اتصالات النواب الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، 5 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها استعراض المهندس عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الهيئة خلال الفترة القادمة.

فيما خصصت اللجنة اجتماعاتها الإثنين المقبل وذلك لنظر طلبات الإحاطة المقدمه من النواب، ومنها النائبة سناء برغش، بشأن تقاعس الشركة المصرية للاتصالات عن إنهاء إجراءات وتراخيص عدد 14 برجا هوائيا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والمقـدم مـن النائـب بـلال النحال، بشـأن توصيل خدمـة النـت إلـى القـرى المحرومة بمركز المحمودية ومركز الرحمانية ومركز رشيد بمحافظة البحيرة .

يأتي ذلك إلى جانب نظر طلـب الاحاطـة المقـدم مـن النائـب أحمـد عبـد الـحـكـيـم دراج ، بشـأن توصيل التليقـون الارضي للمشتركين بقرية محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، وطلب النائـب احمـد البرلسي، بشـأن عـدم توصيل خدمـة التليفـون والانترنت بعدد من مناطق المحلة الكبري بمحافظة الغربية .

أما يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة البرلمانية 4 طلبات احاطة، في مقدمتها الطلبات المقدمان من النائبة هناء فاروق ، بشأن سوء أحد شبكات الاتصال وانقطاع الخدمة لايام طويلة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وكذا طلـب الاحاطـة المقـدم مـن النائـب اسـامة عبـد العـاطي ، بشـأن ضـعف شبكات المحمـول في انحاء عديده بمركزي السنبلاوين وتمي الامديد بمحافظة الدقهلية، وأخيرا طلب الاحاطة المقـدم مـن النائب محمـد سـعد الصـمودي ، بشـأن ضعف شبكات المحمـول بمحافظة كفر الشيخ بمراكز دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ .