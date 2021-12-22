انهيار أرضي بمنجم في ميانمار... انجراف نحو 80 شخصاً إلى بحيرة

22 ديسمبر , 2021
انهيار أرضي بمنجم في ميانمار (أ ف ب).
أعلنت إحدى منظمات المجتمع المدني وتقارير إعلامية أن هناك مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد وقوع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم في شمال ميانمار.
وقال مسؤول بإحدى منظمات المجتمع المدني إن الانهيار الأرضي وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحاً في منطقة هباكانت بولاية كاشين وثمة مخاوف من انجراف نحو 80 شخصاً إلى بحيرة بسبب نفايات التعدين.
وذكرت بوابة ميزيما الإخبارية أيضاً أن العشرات فقدوا على ما يبدو في الانهيار الأرضي.
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