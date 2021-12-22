الداخلية تزف بشرى الى حملة شهادة البكالوريوس - عاجل

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مثلما وعدنا وفينا، اتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى في إنجاز تحويل حملة شهادة البكالوريوس فأعلى في وزارة الداخلية من الملاك العسكري الى المدني ، خاصة وزارة المالية، وباقي الدوائر في وزارة الداخلية".وتابع، "كما أبارك لأبنائي حملة الشهادات قرب صدور الأمر الخاص بتحويلهم ، ممن قدموا طلبات بذلك، أتمنى لهم كل الموفقية والسداد، وأن يكون لهم دافع وحافز لبذل المزيد من الجهود في خدمة العراق وشعبه".

واكد الغانمي، اننا "لن نبخل في اي طلب او شيء يكون فيه خير لجميع العاملين في وزارة الداخلية لأن ما يقدمونه لخدمة المواطنين يستحق منا التقدير والثناء".