بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام التحريات والتنقيبات علي الشغلم، البدء بأعداد كشوفات لصيانة وتأهيل خان الضلوعية بعد الاضرار التي لحقت بة من قبل القوات الامريكية عام ٢٠٠٧ وعصابات داعش الارهابية عام ٢٠١٤.

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريقا هندسيا من دائرة الصيانة التابعة للهيئة قام باعداد كشوفات للموقع والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة للاثار - دائرة الصيانة".

واضاف شلغم ان "المشروع سيتم تمويله من محافظة صلاح الدين -تنمية الاقاليم بالتنسيق مع قائممقام قضاء الضلوعية".