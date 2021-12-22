شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير نهار بن سعود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين .