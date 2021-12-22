عشرات الإصابات جراء تصادم بين قطاري مترو في إيران.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب 22 شخصاً صباح اليوم الأربعاء إثر اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج غرب طهران.



وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحادث وقع صباح اليوم حينما خرج قطار قادم من كرج عن مساره في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان أمامه.

وعلى إثر الحادث، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي أنه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأضاف أن الحادث أسفر عن جرح 22 شخصا دون سقوط قتلى.