عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

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أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير السعودي نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.



وقال بيان من الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

وأوضح أنه "سيصلى عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

ونعى العديد من الأمراء على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الأمير السعودي نهار بن سعود.

والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز ابن شقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعد الابن الرابع والأربعين لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.