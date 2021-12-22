انخفاض معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات إلى 17 لكل ألف طفل بكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير دولي جديد بانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في كوريا الشمالية بمقدار 3.2% في المتوسط السنوي خلال السنوات الـ30 الماضية.



وأظهر تقرير معدل وفيات الأطفال 2021 الذي نشرته الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في كوريا الشمالية يقدر بنحو 17 حالة لكل ألف طفل في العام الماضي بانخفاض سنوي قدره 3,2% على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث بلغ المعدل 43 في عام 1990.

ويمثل هذا الرقم أقل بأكثر من النصف من المتوسط العالمي لمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وهو 37 حالة لكل ألف طفل.

وشهدت كوريا الشمالية تراجعا حادا في معدل وفيات حديثي الولادة لينخفض من 22 حالة لكل ألف طفل حديث الولادة في عام 1990 إلى 9 حالات، كما تراجع معدل وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل ألف مولود، من 33 حالة في عام 1990 إلى 12 حالة في العام الماضي.