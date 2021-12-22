بنك ناصر الاجتماعي يطرح عربات نقل تشاركي لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، إن البنك طرح سيارات نقل تشاركي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عشماوي في بيان اليوم الأربعاء، أن السيارات تتيح النقل اعتمادا علي وجود سلم كهربائي مثبت داخل السيارة لسهولة الحركة والركوب داخل السيارة، كما تتيح تيسير سبل الحياة لهم.

وجاء ذلك خلال مشاركة البنك في فاعليات مؤتمر المبادرون والذ يتم إقامتة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك .

ووفقا لقول عشماوي، جاري بحث إمكانية توصيل المستحقات المالية مع شركات النقل التشاركي بأسعار منخفضة لعملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم البنك عدة مشروعات خاصة بالقادرون باختلاف، وذلك من خلال صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء"

كما دعم البنك جمعية الباقيات الصالحات بمبلغ 25 مليون جنيه لإنشاء أول مركز طبي لرعاية مرضى الزهايمر، كما تم تشغيل أول دار رعاية للسيدات الكفيفات من خلال دعم جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بمبلغ مليون و598 الف جنيه، وفقا لقول عشماوي.

وصندوق عطاء، هو أول صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب عشماوي.

وبحسب البيان، فإن صندوق الاستثمار الخيري يعد آليه مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب في وثائقة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وبدأ الصندوق فى ممارسة نشاطة في يناير 2020.

ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الإجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها في نظامة الأساسي.

ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية، وكل ما يخص ذوي الإعاقة.

وأشار عشماوي، أن البنك سبق وتم طرح حساب عزيمة والذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم في المجتمع في جميع المجالات وحرصا من البنك علي تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم.

وقال عشماوي، إن البنك يسعي البنك لتقليل دائرة الفقر لاسر ذوي الإعاقة من خلال الكشف المبكر وإيجاد قدرة مالية للاسرة للعلاج والتغذية السليمة والتي تساعد علي منع او تقليل الإعاقة.

وأوضح أن المرض المؤدي للإعاقة حقيقة ثابتة والإعاقة محتملة لكل فرد في المجتمع في أي وقت لذلك يقدم بنك ناصر الاجتماعي دعوة لتكانف الجهود وحوكمتها ووضعها في صناديق متخصصة للمساعدة ودعم وتحسين أوضاع ذوي الإعاقة.