ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، إن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت 15 يناير المقبل للصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي عام ومهني وصفوف النقل بالتعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي".

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ومهني يوم 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 22 من يناير، على أن تُختتم أعمال الامتحانات بامتحانات الشهادة الإعدادية والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع، يوم 29 يناير.

وأكّد سعد، أن يوم الأربعاء 19 يناير إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 من يناير احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

وحصل "الخليج 365"، على جداول الامتحانات وهي كالتالي: