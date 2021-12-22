تزويد مستشفى سانت كاترين بجهاز تصوير طبي لجراحات العظام و4 مولدات أكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل مستشفى سانت كاترين المركزي جهاز "C arm" الخاص بالتصوير الطبي لجراحات العظام، وذلك ضمن استكمال تجهيزات المستشفي لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جاري دعم مستشفى سانت كاترين المركزي بأحدث الأجهزة الطبية كونها دخلت في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن هذه الأجهزة جهاز التصوير الطبي لجراحات العظام، و4 مولدات أكسجين جدد، وجرى التعاقد مع أحد الأخصائيين في القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب بالقاهرة، ليكون مشرفًا على قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى استقبال أول حالة رعاية قلب اليوم، ووضعها تحت الرعاية والتنفس الاصطناعي، وذلك تحت توجيهات إدارة الطب العلاجي، إضافة إلى أنه جرى لأول مرة تفعيل قسم الحضانات والمبتسرين بالمستشفى.

وأوضح أنه جرى تجهيز جناح الرعاية المركزة بعد تطوير المستشفى بقوة 4 أسرة متحركة مزودة بنظام تحكم 4 حركة، و 2 جهاز تنفس صناعي ماكيت، و4 مضخات محاليل، و8 سيرنج بمب، وجهاز رسم قلب شيللر أوتوماتيك، و4 مونيتور دراجر ألماني، و 2 جهاز صدمات كهربية، وعربة كراش إنعاش قلبي، وجهاز تحاليل متقدم ABG.

وتابع وكيل الوزارة: جرى تزويد الأسرة بـ 4 جهاز استدعاء تمريض، و 4 وحدات سرير متصلة بشبكة الغازات المركزية ومزودة بكهرباء وداتا وواي فاي جميعها متصلة بوحدات الـ"يو بي اس، وديزل للطوارئ، تكييف مركزي.