الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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