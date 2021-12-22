تدمير مسيرة أطلقها الحوثي نحو السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية نحو المملكة.

وفي بيان له، قال التحالف: “استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة”، مشددا على أنه “لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وذلك استجابة للتهديدات.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأشار التحالف إلى “انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي”، موضحاً أن “استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً”.

وكان التحالف أكد في الأيام الماضية تدمير مواقع عسكرية للحوثيين تضم مخازن ومعامل للصواريخ الباليستية والمسيرات في العاصمة صنعاء.

جاء ذلك، بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.