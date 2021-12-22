روسيا تقلص ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، خفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر “يامال – أوروبا”، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

ويعد خط أنابيب الغاز “يامال – أوروبا” أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة “غازبروم” وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 – 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط “يامال – أوروبا” عبر بولندا، فعلى سبيل المثال حجزت “غازبروم” سعة ليوم الجمعة الماضي 27 مليون متر مكعب، لكنها لم تحجز أية سعات ليوم أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكدت شركة “غازبروم” أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا، وهو أمر أكده مسؤولون في المفوضية الأوروبية.