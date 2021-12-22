باكستان تختبر صاروخا مجنحا قادر على حمل رؤوس نووية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أعلن الجيش الباكستاني أمس الثلاثاء اختبار صاروخ مجنح جديد محلي الصنع من طراز “بابور” يتجاوز مداه 900 كيلومتر.

وقال الجيش في بيان له إن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم “بابور كروز 1بي”، مطور محليا، وإنه قادر على إصابة “أهداف في البر والبحر بدقة عالية”، مضيفا أن مداه يتجاوز 900 كيلومتر بينما كانت النسخة السابقة منه ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

وتم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق أرضية متنقلة.

والصاروخ الجديد قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية، وكانت النسخة السابقة “بابور كروز 1أي” في الخدمة بالجيش الباكستاني منذ عام 2010.