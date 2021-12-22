شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة : تجيمد مبيعات تذاكر السفر للحد من انتشار"أوميكرون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سنغافورة أنها ستجمد مبيعات التذاكر الجديدة للرحلات الجوية وخدمات الحافلات، بموجب برنامجها لمسارات السفر، الخالية من الحجر الصحي، لدخول الدولة المدينة من 23 ديسمبر حتى 20 يناير، فيما تسعى للحد من دخول حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" من الدول التي ينتشر فيها بسرعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وبالنسبة لهؤلاء، الذين لديهم تذاكر حاليا، سيكون بإمكانهم السفر.

وستطبق تلك الخطوة على جميع الدول الـ24، التي لدى سنغافورة اتفاقيات معها، بالنسبة للسفر الجوي، الخالي من الحجر الصحي، بالإضافة إلى خدمات الحافلات البرية مع ماليزيا، طبقا لما أعلنته الحكومة اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة أن الدولة المدينة ستقلص بشكل مؤقت أيضا حصص مسارات السفر، الخالية من الحجر الصحي ومبيعات التذاكر للسفر، بعد 20 يناير المقبل.