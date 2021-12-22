فيديو مرعب... فيل هائج يطارد هندياً ويغرس أنيابه بوجهه

21 ديسمبر , 2021
فيل هائج يطارد هندياً ويغرس أنيابه بوجهه
رصد مقطع فيديو مرعب يوثّق مطاردة فيل لرجل هندي ومهاجمته بوحشية، في إحدى غابات مقاطعة دوبري.
ويظهر الفيديو الفيل البرّي يتجّه نحو الرجل الذي يركض للنجاة بحياته ويوقعه على الأرض ثم يسحبه ويهاجمه بأنيابه، بحسب وسائل إعلام هندية.
ونشرت وسائل إعلام هندية محلية مقطع الفيديو للحادث المروّع، كما يمكن سماع صراخ المتفرجين الذين التقطوا الحادث بالكاميرا في حالة من الذعر.
وتم نقل المصاب الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ودُفع الفيل البري إلى الغابة.
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