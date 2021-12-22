بوتين: لا مجال للتراجع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه لا مجال للتراجع في مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وإن موسكو ستضطر للرد بحزم إذا لم يتخل الغرب عن «نهجه العدواني».

ووجه بوتين حديثه للمسؤولين العسكريين في الوقت الذي تضغط فيه روسيا من أجل رد عاجل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات التي قدمتها موسكو الأسبوع الماضي بشأن مجموعة ملزمة من الضمانات الأمنية من الغرب.

وقال بوتين «ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا يحدث على أعتابنا... وعليهم إدراك أنه ليس لدينا مجال آخر للتراجع. هل يعتقدون بأننا سنكتفي بالوقوف مكتوفي الأيدي؟».

وأضاف: «إذا استمر النهج العدواني لرفاقنا الغربيين، فسنتخذ تدابير رد عسكري وفني مناسب، وسنرد بقسوة على الخطوات غير الودية».