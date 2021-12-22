البابا فرنسيس يدعو لإنفاق المال على التعليم بدلاً من السلاح

قال البابا فرنسيس في رسالة سلام سنوية إنه ينبغي على الدول تحويل ما تنفقه من أموال على الأسلحة للاستثمار في التعليم.

ودعا البابا فرنسيس في رسالته الصادرة اليوم الثلاثاء للكنيسة الكاثوليكية في اليوم العالمي للسلام، الذي يحتفل به في الأول من يناير كانون الثاني، إلى تحقيق توازن أفضل بين اقتصاد السوق الحر والحاجة إلى مساعدة المحتاجين وحماية البيئة.

وكرس البابا نحو ثلث رسالته المكونة من أربع صفحات للحديث عن التعليم، قائلاً إن هناك انخفاضاً كبيراً في التعليم والتدريب على مستوى العالم، بينما زاد الإنفاق العسكري عن معدلات نهاية الحرب الباردة ومن المؤكد أنه يزداد بشكل مفرط.