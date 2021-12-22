قتيل و70 مفقودًا إثر انزلاق للتربة في منجم شمال بورما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل شخص وفُقد أثر 70 شخصًا على الأقلّ، الأربعاء، جرّاء انزلاق للتربة في منجم لليشم في شمال بورما، بحسب أحد عناصر فرق الإغاثة.



وأوضح عامل الإغاثة لوكالة فرانس برس أن "ثمة 70 إلى 100 شخص في عداد المفقودين جرّاء انزلاق للتربة" حصل في منجم باكانت لليشم (الجاد) في ولاية كاشين.

وأضاف "نقلنا 25 جريحا إلى المستشفى فيما عثرنا على قتيل".

ويشارك نحو 200 مسعف في عملية البحث عن المفقودين، بعضهم في مراكب في محاولة لانتشال جثث من بحيرة مجاورة، على ما أفاد المصدر نفسه.

وغالبا ما تقع حوادث انزلاق تربة في هذه المنطقة الفقيرة والوعرة التي باتت مناظرها شبيهة بسطح القمر بسبب نشاطات المجموعات المنجمية الكثيفة على حساب البيئة.

وكانت أمطار موسمية غزيرة تسببت العام 2020 بأسوأ كارثة مع طمر 300 عامل منجم في انزلاق تربة في جبل باكانت قلب منطقة المناجم قرب الحدود الصينية.

وتحقق بورما إيرادات كبيرة جدا من هذا الحجر الكريم الذي يحظى بإقبال في الصين خصوصا.

وقضى الانقلاب العسكري في فبراير/ شباط الماضي على أي فرصة لإنجاز إصلاح هذا القطاع الذي باشرته أونع سان سو تشي على ما قالت "جلوبال ويتنس" وهي هيئة مراقبة في تقرير صدر العام 2021.