شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 276 مليونا و593 ألفا و547 مصابا، حتى صباح الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و385 ألفا و351 حالة، فيما تعافى 248 مليونا و103 آلاف و819 حالة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، الأربعاء، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.76 مليون بعد تسجيل 6317 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 478325 بعد تسجيل 318 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 109324 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، 245 وفاة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة جراء الجائحة في البلاد إلى 298161.

كانت الوزارة قالت من قبل إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 81 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهو أيضا نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 100544 إصابة مؤكدة.

وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء، أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.

قال ساندي دوجلاس رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لفايننشال تايمز، إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.

وأضاف "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".

ولم ترد أسترازينيكا ولا أكسفورد بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

سجلت وزارة الصحة المصرية 848 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة يوم الثلاثاء، مقابل 903 إصابات و49 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو377081 من ضمنهم 313782 حالة تم شفاؤها و21457 حالة وفاة".

قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحفيين، الثلاثاء، إن فرنسا ستقر قانونا يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى "جواز تطعيم" خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف أتال: "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفا أن 20% من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

والهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال اليوم فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة المقبلة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.

سجّلت إسبانيا، الثلاثاء، عدد إصابات قياسيا بكوفيد-19، بلغ 49823 خلال 24 ساعة، في وقتٍ تُمثّل المتحوّرة أوميكرون ما يقرب من نصف حالات الإصابة الجديدة، وفقا لوزارة الصحة الإسبانية.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ نحو 40 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وسُجّل في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي في إسبانيا التي تُعتبر واحدة من أكثر البلدان تضررا من جرّاء الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وتُمثّل أوميكرون 47,2% من الحالات الجديدة التي تمّ تشخيصها بين 6 و12 ديسمبر/ كانون الأول، وباتت هذه المتحوّرة في طور "تجاوز" المتحوّرة دلتا، وفقًا لأحدث البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحّة.

وقبل أيّام من عيد الميلاد، بلغ إجمالي الإصابات 5.585.054، بينها 88.887 وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في هذا البلد البالغ عدد سكّانه نحو 47 مليون نسمة.

وتعقد الحكومة، الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مع مسؤولي المناطق، للنظر في إجراءات إضافيّة لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بأوميكرون.

وأعلنت كاتالونيا (شمال شرق)، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكّان في البلاد، الثلاثاء أنّها ستطلب الإذن من المحاكم لتطبيق قيود جديدة، بما في ذلك فرض حظر تجوّل ليلي.

وقد امتدّ قرار إبراز تصريح صحّي لدخول بعض الأماكن العامّة، ليشمل مناطق عدّة في الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء الزيادة في الإصابات.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء.

يأتي هذا التصريح في وقت تكافح إسرائيل لاحتواء انتشار المتحورة أوميكرون، وقد فرضت قيودا على السفر من دون أن تذهب إلى حد فرض إغلاق.

وكتب بينيت على تويتر "أعطيت الأمر للاستعداد فورا للّقاح الرابع"، مضيفا "العالم سيسير على خطانا".