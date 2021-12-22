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مديرة "اليونسكو" تؤكد أن روسيا تلعب دورا كبيرا في المنظمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

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قالت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إن روسيا تلعب دورا مهما للغاية في هذه المنظمة، وخاصة في التعاون بمجال التعليم والعلوم.

 

 وأضافت المديرة في مقابلة مع "تاس": "لعبت روسيا دورا مهما للغاية في اليونسكو، منذ أيام الاتحاد السوفيتي. وكانت بلادكم دائما عضوا في المجلس التنفيذي، وهي تلتزم جدا بتحقيق أهداف المنظمة".

 

وأشارت المديرة العامة، إلى أن روسيا نشطة بشكل خاص في مجال التعليم العالي والعلوم. وقالت: "نحن نعمل كثيرا مع الأكاديميات والجامعات والكليات في المؤسسات التعليمية المختلفة في دول اليونسكو، وفي جميع أنحاء روسيا".

 

وتابعت أزولاي: "أسست روسيا في اليونسكو، جائزة دميتري منديلييف العلمية. وهي جائزة دولية مهمة للغاية للإنجازات في مجال العلوم الأساسية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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