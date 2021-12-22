شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق المرأة والطفل أبرزها.. تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على "فيس بوك"، محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن الحقوق السياسية والمرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد رصدت من قبل، في إنفوجراف تطور الخدمات الطبية في مصر "الاستثمار في المنظومة الصحية الشاملة"، جاء فيه أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل في كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما رصدت 4 ملايين ملف طبى الكترونى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري والتي جاء من بينها ضمان الملكية وحمايتها واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية وتقليل عدد المنازعات القضائية.