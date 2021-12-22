شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنازة «حسن إيرلو» تفضح إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: شيعت أمس الثلاثاء، جنازة سفير إيران لدى مليشيا الحوثي “حسن إيرلو”، والذي أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مصرعه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وشهدت الجنازة حضور شعبي وجماهيري الذين حملوا النعش على الأكتاف بطريقة تقليدية مغايرة لطرق تشييع المتوفين بكورونا. وأشار مراقبون إلى أن طريقة تشييع الجنازة تعزز من الشكوك حول مصرع “إيرلو”، في الوقت الذي أكد فيه موقع “كيهان” الإيراني أن حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، حيث أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جنازة «حسن إيرلو» تفضح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.