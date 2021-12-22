شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. تسجيل أول حالة عدوى محلية بمتحور «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن هيروفومي يوشيمورا حاكم مقاطعة أوساكا اليابانية اليوم الأربعاء أنه من المرجح أن تكون اليابان سجلت أول حالة عدوى بمتحور أوميكرون في المقاطعة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن يوشيمورا القول " هذه تعد أول حالة عدوى محلية للمتحور". ويشار إلى أن اليابان في حالة تأهب لمواجهة متحور أوميكرون، حيث فرضت قيود صارمة على الحدود.

ويشار إلى أن الثلاثة المصابين بالمتحورأفراد أسرة واحدة، ليس لديهم تاريخ سفر للخارج.