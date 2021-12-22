الارشيف / اخبار العالم

اليابان.. تسجيل أول حالة عدوى محلية بمتحور «أوميكرون»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. تسجيل أول حالة عدوى محلية بمتحور «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن هيروفومي يوشيمورا حاكم مقاطعة أوساكا اليابانية اليوم الأربعاء أنه من المرجح أن تكون اليابان سجلت أول حالة عدوى بمتحور أوميكرون في المقاطعة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن يوشيمورا القول " هذه تعد أول حالة عدوى محلية للمتحور". ويشار إلى أن اليابان في حالة تأهب لمواجهة متحور أوميكرون، حيث فرضت قيود صارمة على الحدود.

ويشار إلى أن الثلاثة المصابين بالمتحورأفراد أسرة واحدة، ليس لديهم تاريخ سفر للخارج.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا