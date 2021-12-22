شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد انهيار أرضي في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إحدى منظمات المجتمع المدني وتقارير إعلامية إن‭‭‭ ‬‬‬هناك مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد وقوع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم في شمال ميانمار.

قال مسؤول بإحدى منظمات المجتمع المدني إن الانهيار الأرضي وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة هباكانت بولاية كاشين وثمة مخاوف من انجراف نحو 80 شخصا إلى بحيرة بسبب نفايات التعدين.

وذكرت بوابة ميزيما الإخبارية أيضا أن العشرات فقدوا على ما يبدو في الانهيار الأرضي.