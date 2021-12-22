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إسبانيا تسجل رقما قياسيا لعدد الإصابات اليومية بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس يوم الثلاثاء، حيث أعلنت تسجيل ما يقرب من 50 ألف حالة.

وذكرت وزارة الصحة في مدريد أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أيضا.

وقالت صحيفة الباييس اليومية إن المتحور الجديد "أوميكرون" يمثل بالفعل 80% من جميع الإصابات الجديدة في مدريد.

وتجاوز الرقم القياسي الجديد الذي بلغ 49 ألفا و823 حالة يوميا الارتفاع اليومي السابق الذي بلغ 44 ألفا و357 حالة في كانون ثان/يناير.

والفرق الكبير الآن مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام تقريبا هو أن أكثر من 80% من الأشخاص في إسبانيا تلقوا إما جرعة أو اثنتين من لقاح جونسون آند جونسون.

ومعظم المصابين الآن لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة فقط.

ومعظم مناطق الحكم الذاتي الإسبانية والحكومة المركزية في تشديد إجراءات مكافحة الفيروس بشكل كبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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