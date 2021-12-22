شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب تخاطب محافظ البحيرة بشأن تضرر قرية من قيمة مقايسة توصيل مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بشأن تضرر أهالى قرية راغب من قيمة المقايسة المطلوبة "رد الشئ لأصله" لتوصيل وتجديد خط المياه للقرية، والبالغ قيمتها 15 ألف جنيه.

وأضافت رشا فايز أنه تم تقديم الشكوي للواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وأنه قد وجه بدفع المبلغ المطلوب من صندوق خدمات الوحدة المحلية، وسرعة توصيل المياه للقرية.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للموافقة على إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لمبني الوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمصة والـ 30 محلا تابعين للوحدة المحلية، حتى يتثنى لمُستأجرى الـ 30 محل ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إنه بالمتابعة المستمرة لجميع الإجراءات، وبتوجيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبالتنسيق مع اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، تم دفع مبلغ 58098.45 قيمة المقايسة المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للوحدة المحلية لقرية بطورس.

وناشدت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصحاب المحلات المستأجرة سرعة التواصل مع الوحدة المحلية وشركة الكهرباء لتوصيل الكهرباء لمحلاتهم.