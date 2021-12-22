شكرا لقرائتكم خبر عن الارتقاء بالمنظومة التعليمية أبرزها.. اعرف أهداف قانون هيئة جودة التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

وحدد القانون فى المادتين "1و2" مسمى الهيئة ومقرها واختصاصها وشكلها القانوني وتبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، وأن أهداف ومهام الهيئة الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وأنها تضع الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريبالتقنى والفنى والمهنى، وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الخاضعة لأحكام هذا القانون بجميع أنواعها.

مادة "2":

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، و"تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات

مادة "3":

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى، والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى.