شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمتهم انتحل صفة ضابط وأخذ مبالغ مالية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العراقي يوم الثلاثاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط خدع الأشخاص في البصرة.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت وبكمين محكم من القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "المتهم كان يقوم بممارسة النصب والاحتيال على العراقيين في البصرة ".

وأضاف أن "المتهم وخلال التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بانتحال صفة ضابط وانه يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين العراقيين واخذ مبالغ مالية بحجة تعيينهم في شركة نفط البصرة"، مشيراً الى "قيامه ايضا بفتح مكتب وهمي لنقل وتجهيز المعدات النفطية للايهام بصحة ادعائه".