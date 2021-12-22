شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وهولندا تعقدان الحوار السيبراني الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا في واشنطن الليلة الحوار السيبراني الثاني بمشاركة وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة العدل ووزارة التجارة ومجلس الأمن القومي والمركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ.

وناقش الجانبان خلال الحوار مجموعة من الأولويات، بما في ذلك الدبلوماسية الإلكترونية، والمرونة الإلكترونية والاستجابة للحوادث، وإدارة الإنترنت، والتقنيات الحرجة والناشئة، وأمن سلسلة التوريد، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إنفاذ القانون ضد الجرائم الإلكترونية، وعمليات الأمم المتحدة المقبلة المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.