عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحام الكونجرس.. مؤتمر صحفي لترامب في الذكرى الأولى

الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على الكابيتول.



في بيان قال الملياردير الجمهوري، إنه سيتطرق إلى لانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من مارالاغو بفلوريدا، مكررًا، دون أي أساس، أنها سُرقت منه.

وانتقد الرئيس السابق، اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذا الهجوم الذي صدم الولايات المتحدة والعالم، باتهامها بـ "التحيز التام".

وقال إنه بدلاً من ذلك، عليها التحقيق في "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020" على حد قوله.

وتابع ترامب "سأعقد مؤتمرا صحفيا في 6 يناير/ كانون الثاني في مارالاغو لمناقشة كل هذه النقاط وغيرها، وفي الأثناء تذكروا أن التمرد وقع في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني" يوم الانتخابات الرئاسية.

وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك 6 يناير/كانون الأول، وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووُجّهت اتّهامات في قضية اقتحام مقر الكونجرس إلى أكثر من 700 شخص، غالبيتهم لمخالفات بسيطة على غرار دخول الكابيتول بصورة غير مشروعة.

لكنّ العشرات وجّهت إليهم تهم بالاعتداء وباستخدام أسلحة فتاكة والتآمر، وهم يواجهون في حال إدانتهم عقوبات مشدّدة.