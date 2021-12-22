رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية، نقلاً عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قولهما إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

والسبت الماضي، صرح حمدوك بأن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعياً إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.

وتصريحات حمدوك جاءت قبل يوم من احتجاجات مقررة على الانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في 25 أكتوبر، والاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه.