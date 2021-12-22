شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات المنتدى الدولى والاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنتدى الدولي المعنى بالتواصل الدولي والتناول للأحداث العالمية والمناسبات، وتصور أو تحليل الموقف المصري من القضايا الدولية والإقليمية والعربية، على أن يراعى المنتدى الدولى البعد الإفريقي والريادة المصرية الإقليمية بما يحفظ الأمن القومي المصري ويحفظ مصالحه.

كما أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنتدى الاقتصادى، ضمن استراتيجيتها الجديدة، ليكون ساعدها ورأس حربتها لدراسة التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والشراكات الدولية والتكامل الاقتصادي إقليميًا وعالميًا، وكل ما من شأنه قدرة المواطن على تحسين معيشته والسياسات المالية والضريبية.

ويذكر أن منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد شهدت نشاطا مكثفا خلال الأيام الماضية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة الأحداث والموضوعات التى تشغل الرأى العام، واستهلت المنتديات أنشطتها بعدد من المحاور تحت مظلة مشروع أطلقت عليه مسمى "العدالة الثقافية"، تناولت من خلاله عدد من المحاور والتحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة وتتعلق ببناء الانسان.

وتتضمن محاور العدالة الثقافية كل من مبادرة محو الأمية والتي تستهدف القضاء على الأمية والوصول بنسبتها لصفر بالمائة، ومبادرة تطوير قصور الثقافة لاستعادة دورها في جذب المواطنين لاسيما الأطفال والشباب بما يساهم في بناء العقل المصري، وكذلك بحث إمكانية توفيرها لخدمات ثقافية متميزة بالمجان لمحدودي الدخل كتلك التي يحظى بها القادرين.

وكذلك مبادرة شئون الطفل وتتضمن شقين الأول ضمان تلقي الطفل المصري تعليم وتربية سليمة، وحمايته من كافة أشكال العنف والإتجار والاستغلال، والشق الثاني يستهدف الأطفال بلا مأوى وكيفية حمايتهم والتأكد من تنشأتهم تنشئة سليمة ثم ضمان حياة كريمة لهم بالمستقبل، ثم المحور الأخير والخاص بمبادرة مكافحة الإدمان وبحث آليات لدعم المتعافين لحمايتهم من العودة للإدمان مرة أخرى.

وبدأت المنتديات المعنية العمل على وضع ملامح هذه المبادرات بمشاركة أعضاء التنسيقية المهتمين والمتخصصين في هذه الملفات، كما عقدت على مدار الأسبوع الماضى عدة جلسات تمهيدية لوضع خطط العمل، والتي تشمل عدد من الحوارات المجتمعية والجلسات التي تخرج بعدد من التوصيات وأوراق السياسات التي من شأنها تنمية هذه الموضوعات وتحقيق هدفها.