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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الموقع الذي قتل فيه «حسن إيرلو» منشأة لتصنيع مسيرات الحوثي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
نقل موقع اليمن الآن عن مصادر خاصة أن السفير الإيراني حسن إيرلو وعدد من قيادات الحوثي تم استهدافهم بغارة لمقاتلات التحالف في مشروع مستشفى اليتيم بصنعاء الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وكانت مليشيا الحوثي قد حولت الموقع إلى مصنع تركيب الطائرات المسيرة، حيث تم استهدافهم أثناء زيارتهم للموقع.
وأضافت أنه كان يقوم بزيارة المشافي ليوحي أنه يهتم بحياة الناس وهو في الواقع أكثر من قتل من اليمنيين ويتم أطفالهم ورمل نسائهم.
ويعتبر مستشفى اليتيم اسماً ومبنى لتجميع الطائرات المسيرة التي كان يقتلهم بها، العزاء أن جسده أصبح أشلاء متناثرة، بحسب ما نقلته المصادر.
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