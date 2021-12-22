شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك: 100 دولار مكافأة لمن يتلقى جرعة معززة من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، عن تقديم 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد نيويورك ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بكورونا خاصة بفعل المتحور الجديدة "أوميكرون"، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي ، وهو رقم قياسي للإصابات في يوم واحد.

وقال دى بلاسيو: "سيكون هذا أكبر برنامج حوافز للجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تلقي تلك الجرعات المعززة ستساعد في جعل عائلتك أكثر أمانا وجعل هذه المدينة بأكملها أكثر أمانا".