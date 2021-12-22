شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر 29 آلية عسكرية ويقضي على 250 إرهابيا حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء، عن تنفيذ 40 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف خلال الـ24 الماضية، وقال التحالف إنه تم تدمير 29 آلية عسكرية للميليشيات، والقضاء على أكثر من 250 عنصرا إرهابيا. وقال التحاف في وقت متأخر من ليل أمس «مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة».

وأوضح أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة وجارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أن الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر. غارات جوية

وشنت مقاتلات التحالف أمس، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيات الحوثية الانقلابية غرب مدينة تعز، وقال مصدر عسكري إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيات المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز. وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير طقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

واستهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب مأرب.

عمليات المطار

ونفذ التحالف ليل الإثنين، عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء يوم الإثنين، عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستغلال الميليشيا الحوثية الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات القانونية كافة لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار بناء على الفقرة (2) من المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتين (7، 8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف، كما اتخذت قيادة القوات المشتركة للتحالف الإجراءات والتدابير كافة لحماية المدنيين والمتعلقة بالأعيان والتي يحق لها التمتع بحماية خاصة قبل التنفيذ، وذلك من خلال إصدارها وتوجيهها إنذارات مسبقة وعبر وسائل مجدية. وأضاف العميد المالكي أن الأهداف العسكرية شملت (6) مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة. وبين العميد المالكي أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية، مؤكدا أن إسقاط الحماية للمواقع المستهدفة بالمطار وعملية الاستهداف تتوافقان مع أحكام ونصوص القانون الدولي الإنساني وقواعده المعرفية.

ضبط إمدادات

من جهتها، تمكنت قوات الجيش الوطني فجر أمس، من السيطرة على إمدادات في جبهة الشرقي بمحافظة مأرب، وقالت مصادر ميدانية إن طقمين تابعين للميليشيات الحوثية يحملان إمدادات وتموينات للمقاتلين الحوثيين في جبهة البلق، وقعا في قبضة قوات الجيش الوطني، وأوضحت المصادر أن قوات الجيش ألقت القبض على الطقمين وحمولتهما والعناصر التي كانت على متنهما، وتحقق تقدم عقب ليلة كاملة من المعارك.

وتشهد جبهات البلق الشرقي جنوبي مأرب، معارك متواصلة منذ أكثر من أسبوع، حيث تحاول الميليشيات السيطرة على الجبل المطل على المدينة ولكن الجيش يدحر الميليشيا ويتقدم.

إضراب شامل

من جهة أخرى، شهدت مديرية بيحان بمحافظة شبوة، أمس الثلاثاء، إضرابا شاملا للمحلات التجارية تنديدا ورفضا للابتزازات الحوثية.

والعليا هي المدينة الثانية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية تدخل في إضراب شامل لمحاربة قرارات الميليشيا بِشأن العملة.

ونقل موقع «المشهد اليمني» عن مصدر محلي، أن مدينة العليا مركز مديرية بيحان غرب محافظة شبوة دخلت أمس في إضراب شامل للمحلات التجارية كافة؛ احتجاجاً على قرار ميليشيا الحوثي بمنع التعامل بالعملة الجديدة.