شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية لمواجهة تهديد الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لاستخدام قوته العسكرية لمواجهة ما وصفه بتهديد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث اتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها سبب تفاقم التوترات في أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوتين قال لمسؤولين بارزين أمس الثلاثاء، في وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا «قلقة للغاية» بشأن وجود قوات الناتو بالقرب من حدودها، ولا تستطيع أن تسمح للناتو بنشر صواريخ في أوكرانيا، من شأنها أن تكون بعيدة بضع دقائق عن موسكو.

وقال بوتين: «في حال استمر التوجه العدائي لزملائنا الغربيين، سوف نتخذ إجراءات الرد العسكرية الملائمة وسنرد بقوة على الخطوات غير الصديقة». وأضاف: «أريد أن أؤكد أننا لدينا كل الحق في فعل ذلك. لدينا كل الحق في اتخاذ إجراءات بهدف ضمان أمن وسيادة روسيا».

وتأتي تصريحات بوتين عقب أن طالبت روسيا الأسبوع الماضي بسحب قوات الناتو إلى المواقع التي تتمركز فيها منذ 1997، وذلك قبل أن يتوسع الحلف ليضم دولا سوفيتية سابقة في شرق أوروبا، وذلك ضمن اتفاقيات أمنية جديدة مقترحة.

وتتهم كل من أمريكا وأوروبا، روسيا بحشد القوات بالقرب من أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل مطلع الشهر المقبل، وهو ما تنفيه روسيا.