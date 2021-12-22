شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش طلب إحاطة حول إلغاء التشعيب بالثانوية العامة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً يوم الإثنين المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب (علمى علوم – علمى رياضة) فى الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبق على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.

وانتقد سالم القرار في طلب الإحاطة متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى وحتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمي، مستفسرًا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.

وجاء بطلب الإحاطة "أن هذا النظام سيحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام".

وكان النائب مصطفى سالم، تقدم بطلب إحاطة موجه إلي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة والتي معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023.