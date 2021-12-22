شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب لطلب نائبة التنسيقية بشأن تركيب كشافات إضاءة بشارع ناهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الموافقة على تركيب كشافات إضاءة في شارع ناهيا بداية من أول أبو بكر الصديق وحتى الدائرى.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة إنه بناءً علي الطلب الذي تقدمت به إلي محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بشأن تركيب كشافات إضاءة في شارع ناهيا الرئيسي بدايةً من أول أبو بكر الصديق وحتي الدائري، جاء الرد بالموافقة علي الطلب وأنه تم مد 250 م كابلات وتوصيلها بالأعمدة، وأنه تم تركيب كشك كهرباء في هذه المنطقة، وجارى استكمال تركيب كشافات لإضاءة المنطقه بالكامل.

وكانت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت من قبل باقتراح برغبة لوزير النقل والمواصلات لإعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب لوقوف القطار عليها، وتحويل محطة كوبرى الخشب إلى محطة رئيسية.

وأضافت رشا أبو شقرة، أن ذلك يأتى استنادا إلى حكم المادة 133 من الدستور المصرى والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون أثناء السفر من طول المسافة لمحطة قطار الجيزة أو رمسيس وأن أكثرهم من كبار السن ومعهم متعلقاتهم الشخصية الخاصة بالسفر.