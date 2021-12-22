مباحث المصنفات تداهم ستوديو مخالف في الهرم.. ومالكه: "عايزين نكسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات ستوديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً بدون ترخيص في الهرم، غرب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد حسام بكير مدير إدارة مباحث المصنفات بالجيزة أن شخصا يدير ستوديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً "بدون ترخيص" بالهرم.

المشكو في حقه يستخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو المشار إليه، وإنشاءه قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يبث عبرها الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها؛ بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الاستوديو وضبط مالكه، وتم ضبط (هارد ديسك محمل عليه "برامج تسجيل صوتية تستخدم فى تسجيل الصوت وفلترته وهى مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات – مجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو – كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو – مايك يستخدم فى أعمال التسجل الصوتى داخل الإستوديو- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل بالاستوديو – هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع "اليوتيوب" ومحمل عليها أغانى وكليبات من إنتاج الإستوديو المشار إليه).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الاستوديو، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.