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إدارة بايدن ترسل ألف عسكري لمساعدة الأطباء في المستشفيات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 33 دقيقة

اميركا

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال ألف خبير طبي من العسكريين لمساعدة الأطباء في المستشفيات، حيث تكافح الطواقم متحور “أوميكرون”.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: “كلفت البنتاغون بإرسال ألف عسكري ليساعدوا في تعزيز طواقم المستشفيات المحلية وزيادة قدراتها الاستيعابية”.

وأوضح أن الحديث يدور عن ألف شخص من الأطباء العسكريين والممرضات والكوادر الطبية الأخرى.

وأضاف أن إرسال الكوادر الطبية الإضافية قد بدأ، ووصلت مجموعات منهم إلى ولايتي ويسكونسن وإنديانا.

وأكد بايدن أن نقص الكوادر واحدة من أهم المشاكل التي تواجه المستشفيات الأمريكية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أفادت بأن متحور “أوميكرون” أصبح المتحور المهيمن في البلاد، وبلغت نسبته 73% بين عدد الإصابات، وفي بعض المناطق تجاوزت الـ90%.

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