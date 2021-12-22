السعودية تطلق جسرا إغاثيا برّيا لمساعدة الشعب الأفغاني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة في إسلام آباد جسرا إغاثيا برّيا لدعم الشعب الأفغاني، يضم 200 شاحنة تحمل 300 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية.

وانطلقت 16 شاحنة تمثل أولى طلائع الجسر البري إلى أفغانستان، تحمل 360 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، تستهدف عددا من المناطق الأفغانية.

وأوضح السفير السعودي في باكستان نواف بن سعيد المالكي أن “هذه المساعدات تأتي إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، للوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق”، مشيرا إلى أن “هذا الجسر البري يأتي بالتزامن مع الجسر الإغاثي الجوي السعودي”.

وأكد أن “هناك قوافل متتالية ستصل إلى الأراضي الأفغانية خلال الأيام القادمة، وأن قيادة المملكة حريصة كل الحرص على إغاثة الشعب الأفغاني وخاصة مع قدوم فصل الشتاء وتعرض البلاد لموجات برد قارسة وظروف معيشية صعبة”.