بوتين: الغرب مسؤول عن تصاعد حدة التوتر في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، باللوم على الغرب بتصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيّم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ، وفق ما نقلته ”رويترز“.



وقال بوتين، متحدثا إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد ”بالشكل المناسب“ على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وأضاف ”في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية- تقنية انتقامية مناسبة.

وحشدت روسيا عشرات الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف شمال الأطلسي بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.

ومنتصف الشهر الحالي، دعا بوتين إلى إجراء مفاوضات ”فورية“ مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية توترات حول أوكرانيا.