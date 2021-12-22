إسرائيل تحظر السفر إلى 10 دول منها الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وافق المشرعون الإسرائيليون، الثلاثاء، على إضافة 10 دول منها الولايات المتحدة، إلى ”القائمة الحمراء“ التي يمنع السفر إليها، وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّر أوميكرون من كوفيد-19.



وبحسب ”فرانس برس“، قالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست: ”وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء“.

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الإسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.