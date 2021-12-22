شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: لقاء الرئيس السيسي مع المنفي مهم والقاهرة رؤيتها ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية لميس الحديدي تعليقا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لمناقشة صعوبات الانتخابات الليبية، إن الانتخابات الليبية تشهد ضبابية في الموقف، حيث كان من المزمع أن تعقد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، لكن من الواضح أن هذا لن يحدث بسبب عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن لقاء مرشحي الرئاسة الليبية اليوم هو سابقة الأولى من نوعها، ومصر دائماً موقفها ثابت تجاه القضية الليبية من جهة توحيد المؤسسات الليبية ووحدة أرضيه تحت راية الجيش الوطني الليبي فمصر تريد انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن الشعب الليبي دون تدخلات خارجة وفي الأساس خروج المرتزقة من كافة الجنسيات خارج ليبيا.

وتابعت: اجتماع مهم في توقيت مهم للتأكيد على الموقف المصري الداعم لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيه، واجتماع مرشحي الرئاسة الليبية كان مثيراً للاهتمام.