شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى الشيوخ" تؤكد أهمية تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة في المستقبل المتوسط وبعيد المدى، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النواب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، علي ضرورة تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة التي منحها له القانون، حتي يقوم المجلس بدوره الأمثل للنهوض بهذا المجال الحيوي وشديد الأهمية، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية في مجال الطاقة خلال الآونة الأخيرة.

وقررت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة، والموجه لوزيري البترول والثروة المعدنية، والكهرباء، في اجتماع آخر.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعا الأحد الماضى، لمناقشة مذكرة مقدمة من اتحاد عمال مصر بشأن بعض ملاحظاته عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت اللجنة من مناقشته الأسبوع الماضى، بعد عدة جلسات متواصلة لاستكمال المناقشة وحسم المواد الجدلية.