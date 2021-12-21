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«الغذاء والدواء الأمريكية»: سنصرح باستخدام حبوب «فايزر وميرك» هذا الأسبوع

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الدمام - شريف احمد - تستعد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام حبوب شركتي فايزر وميرك لعلاج كوفيد19- خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت مصادر مطلعة، وهي نقطة تحول في مكافحة الجائحة، ستوفر قريبا أدوية للمرضي بكوفيد.19-

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء عن المصادر المطلعة قولها إنه من الممكن أن يصدر إعلان بهذا الشأن اليوم الأربعاء، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه الخطط يمكن أن تتغير

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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